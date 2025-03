Decima di ritorno, nel posticipo del lunedì vince il Perugia

Altre notizie brevi

lunedì, 3 marzo 2025, 16:17

Alberto Ruvo è il nuovo allenatore del Sestri Levante: lo annuncia lo stesso club ligure per il quale il tecnico aveva già lavorato in passato.

lunedì, 3 marzo 2025, 12:01

Il Sestri Levante ha esonerato il tecnico Diego Longo dopo l'ultima sconfitta in campionato: fatale la battuta di arresto di Arezzo.

domenica, 2 marzo 2025, 19:33

Si sono concluse tutte le gare della domenica valide per la decima di ritorno del girone B. Ecco i risultati:

domenica, 2 marzo 2025, 16:58

Due vittorie tra le squadre professionistiche maggiori del settore giovanile rossonero: a imporsi nettamente a Sestri Levante sono stati gli Under 17 Nazionali che hanno battuto per 5-0 i liguri portandosi quasi a centroclassifica. Fermi gli Under 16, l'altra soddisfazione di giornata arriva dagli Under 15 Che battono per 3-1...