Dodicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

domenica, 9 marzo 2025, 19:11

Un pari e due sconfitte nelle tre principali formazioni professionistiche rossonere. Gli Under 17 Nazionali danno vita a un bel pari casalingo (2-2) con il Novara e restano a centroclassifica. Va invece male agli Under 16 Nazionali che perdono 4-1 a Padova e restano ultimi.

sabato, 8 marzo 2025, 23:01

Si sono concluse tutte le gare del sabato valide per l'undicesima di ritorno. Ecco i risultati:

venerdì, 7 marzo 2025, 22:40

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per l'indicesima di ritorno. Ecco i risultati:

giovedì, 6 marzo 2025, 07:22

Nel corso di una lunga e articolata intervista a www.tuttoc.com, Alfonso Morrone, presidente dell'ADICOSP, ha paralto anche della situazione della Lucchese: "Stesso discorso fatto per Taranto e Turris vale per la Lucchese e per le altre consorelle.