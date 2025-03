Giudice sportivo, 500 euro di multa alla Lucchese, squalificato Antoni

mercoledì, 12 marzo 2025, 19:18

Il giudice sportivo ha comminato 500 euro di multa alla Lucchese "per avere, tre sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, dal 45° minuto del secondo tempo fino al termine della gara, urlato ripetutamente parole offensive nei confronti del IV Ufficiale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.). E' stato anche squalificato il rossonero Antoni per un turno perché, in diffida, è stato ammonito. Anche nel Campobasso, prossimo avversario dei rossoneri, c'è uno squalificato: si tratta di Roberto Pierno fermato per un turno.