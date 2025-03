Magnaghi nella top11 di Tuttoc.com

mercoledì, 26 marzo 2025, 15:43

Il rossonero Simone Magnaghi è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Emblema di una squadra che non muore mai e che sta stupendo l'Italia calcistica per la capacità di isolarsi dai gravi problemi societari che potrebbero avere risvolti non indifferenti in prospettiva futura. Il suo gran gol dai 20 metri consente ai tifosi rossoneri, almeno per 90 minuti, di godersi la bellezza del calcio senza pensieri che inevitabilmente agitano la piazza".