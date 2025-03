Messina come Lucca: anche sullo Stretto parte la raccolta fondi per pagare le trasferte alla squadra

mercoledì, 5 marzo 2025, 20:13

Non c'è solo la Lucchese in una situazione societaria disastrosa: anche in casa Messina, come riporta Strettoweb.com, con la squadra senza stipendi, un gruppo di tifosi ha avviato una raccolta fondi per consentire ai giocatori di andare a Cava de' Tirreni, pagando viaggio e albergo.