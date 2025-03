Mister Abate: "Abbiamo incontrato una squadra che aveva più fame di noi"

domenica, 30 marzo 2025, 17:19

Impresa fantastica della Lucchese, che al "Porta Elisa" batte per 4-1 la Ternana. Nel post-partita, il tecnico delle Fere ha espresso amarezza per la prestazione della sua squadra: "Credo che sia stata la peggiore prestazione dell'anno. La squadra ha approcciato in modo negativo e la Lucchese è stata superiore a noi sotto tutti i punti di vista. Abbiamo incontrato una squadra che ha avuto più fame e voglia di vincere di noi. Oggi non avevamo voglia di vincere. Questa sconfitta lancia indubbiamente l'Entella ed è tutto nelle mani loro. Confronto con i tifosi? La responsabilità è mia, in settimana avevo visto un altro atteggiamento"