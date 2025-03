Mister Favarin: "Tante similitudini tra la mia Lucchese e questa"

sabato, 29 marzo 2025, 08:49

L'ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin è stato intervistato da www.tutttoc.com a proposito del delicato momento societario della Lucchese: "Sto seguendo gli sviluppi, non vedo niente che possa dare una speranza. Un vero peccato, la squadra si sta comportando molto bene nonostante tutto. Vedo un gruppo di giocatori che non vuole mollare, spero sempre ci sia uno sbocco positivo a questa crisi. Similitudine col passato? Direi molte similitudini, sia per il comportamento in campo che per il sostegno encomiabile dei tifosi esattamente come 6 anni fa".