Mister Serpini: "Mi tengo stretto questo punto, complimenti alla Lucchese"

sabato, 1 marzo 2025, 17:09

Cristian Serpini, allenatore del Carpi, è chiaramente soddisfatto del pari della sua formazione: "Devo fare i complimenti alla Lucchese, fa reso onore a questi ragazzi e allo staff, non è facile giocare in queste condizioni. Abbiamo fatto un buon punto, facendo fatica in alcune situazioni. Mi tengo stretto questo punto. Cortesi e Saporiti? Meritano altri palcoscenici, lo hanno dimostrato anche oggi".