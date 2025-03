Quindicesima di ritorno, i risultati del sabato: torna a vincere il Milan

Altre notizie brevi

sabato, 29 marzo 2025, 08:49

L'ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin è stato intervistato da www.tutttoc.com a proposito del delicato momento societario della Lucchese: "Sto seguendo gli sviluppi, non vedo niente che possa dare una speranza. Un vero peccato, la squadra si sta comportando molto bene nonostante tutto.

venerdì, 28 marzo 2025, 23:16

Si sono concluse le due gare odierne valide per la quindicesima di ritorno. Ecco i risultati:

venerdì, 28 marzo 2025, 17:42

La gara valida per la quindicesima di ritorno tra Pescara e Arezzo che si doveva giocare sabato e’ stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo che imperversa in Abruzzo.

mercoledì, 26 marzo 2025, 15:43

Il rossonero Simone Magnaghi è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Emblema di una squadra che non muore mai e che sta stupendo l'Italia calcistica per la capacità di isolarsi dai gravi problemi societari che potrebbero avere risvolti non indifferenti in prospettiva futura.