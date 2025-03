Quindicesima di ritorno, i risultati della domenica: cade il Sestri Levante

Altre notizie brevi

domenica, 30 marzo 2025, 18:41

Una sconfitta e una vittoria per le principali formazioni professionistiche della Lucchese. Gli Under 17 Nazionali vengono battuti nettamente in casa (0-4) dalla Pro Vercelli terza forza del campionato, ma restano comunque a centroclassifica. Fermi gli Under 16 Nazionali, sono gli Under 15 a tenere alta la bandiera rossonera battendo...

domenica, 30 marzo 2025, 17:19

Impresa fantastica della Lucchese, che al "Porta Elisa" batte per 4-1 la Ternana. Nel post-partita, il tecnico delle Fere ha espresso amarezza per la prestazione della sua squadra: "Credo che sia stata la peggiore prestazione dell'anno. La squadra ha approcciato in modo negativo e la Lucchese è stata superiore a...

sabato, 29 marzo 2025, 19:15

Si sono concluse le gare odierne valide per la quindicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Con la partita di Pescara rinviata, ecco i risultati:

sabato, 29 marzo 2025, 08:49

L'ex tecnico rossonero Giancarlo Favarin è stato intervistato da www.tutttoc.com a proposito del delicato momento societario della Lucchese: "Sto seguendo gli sviluppi, non vedo niente che possa dare una speranza. Un vero peccato, la squadra si sta comportando molto bene nonostante tutto.