Quindicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 marzo 2025, 15:43

Il rossonero Simone Magnaghi è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Emblema di una squadra che non muore mai e che sta stupendo l'Italia calcistica per la capacità di isolarsi dai gravi problemi societari che potrebbero avere risvolti non indifferenti in prospettiva futura.

martedì, 25 marzo 2025, 22:59

Il Rimini si è aggiudicato la finale di andata della Coppa Italia di Serie C: i romagnoli hanno vinto per 1-0 sul terreno della Giana Erminio.

martedì, 25 marzo 2025, 15:21

Lucchese-Ternana, in programma domenica prossima, sarà diretta da Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo. Mbei sarà coadiuvato da Emanuele Bracaccini di Macerata e da Manuel Cavalli di Bergamo. Quarto uomo, Mattia Nigro di Prato.

domenica, 23 marzo 2025, 19:41

Si sono concluse le gare della domenica valide per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: