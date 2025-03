Selvini nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

martedì, 18 marzo 2025, 17:10

Legnago-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Francesco D'Eusanio della sezione AIA di Faenza. D'Eusanio sarà coadiuvato da Francesco Macchi di Gallarate e da Vincenzo D'Ambrosio di Collegno. Quarto uomo, Aleksandar Djurdjevic di Trieste.

lunedì, 17 marzo 2025, 23:09

Si sono conclusi i due posticipi validi per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 16 marzo 2025, 20:01

Fermi gli Under 17 e 15 Nazionali, sono gli Under 16 a regalare la soddisfazione di giornata: i rossoneri hanno battuto 1-0 i pari età del Trento in casa. Con questo risultato restano ultimi, ma ora vedono a due punti Gubbio e San Marino.

domenica, 16 marzo 2025, 18:37

La gara odierna tra Pianese e Torres valida per la tredicesima di ritorno si è conclusa con la vittoria dei toscani per 2-1.