Tredicesima di ritorno, i risultati del sabato: cade il Legnago

Altre notizie brevi

sabato, 15 marzo 2025, 17:27

Mister Prosperi non può essere contento della partita dei suoi: "Primo tempo meglio noi, poi nella ripresa sono venute meno le energie e siamo stati poco attenti nei momenti topici della partita e abbiamo pagato. Il rigore? Non l'ho visto, non mi sento di giudicare.

sabato, 15 marzo 2025, 08:31

Il rossonero Andrea Gemignani è stato inserito nella top11 di www.tuttoc.com per la giornata infrasettimanale coincisa con la gara contro l'Entella. Ecco la motivazione: "Il cuore oltre l’ostacolo, nel momento di difficoltà non si tira indietro: partecipa attivamente al primo vantaggio".

venerdì, 14 marzo 2025, 14:33

Acque agitate in casa del settore giovanile rossonero. In un comunicato congiunto squadre Primavera e Under 17 Lucchese calcio si legge: "Le due squadre rossonere nel nome dei loro allenatori , Davide Marselli e Matteo Bonatti , considerati alcuni atteggiamenti negativi e volti non al bene dei loro ragazzi ,...

giovedì, 13 marzo 2025, 15:22

Acque agitate in casa Ascoli dove è stato esonerato mister Mirko Cudini, al suo posto torna Domenico Di Carlo.