Undicesima di ritorno, i risultati del sabato: il Sestri Levante torna alla vittoria

Altre notizie brevi

venerdì, 7 marzo 2025, 22:40

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per l'indicesima di ritorno. Ecco i risultati:

giovedì, 6 marzo 2025, 07:22

Nel corso di una lunga e articolata intervista a www.tuttoc.com, Alfonso Morrone, presidente dell'ADICOSP, ha paralto anche della situazione della Lucchese: "Stesso discorso fatto per Taranto e Turris vale per la Lucchese e per le altre consorelle.

mercoledì, 5 marzo 2025, 20:13

Non c'è solo la Lucchese in una situazione societaria disastrosa: anche in casa Messina, come riporta Strettoweb.com, con la squadra senza stipendi, un gruppo di tifosi ha avviato una raccolta fondi per consentire ai giocatori di andare a Cava de' Tirreni, pagando viaggio e albergo.

mercoledì, 5 marzo 2025, 07:23

Undicesima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e sabato prossimi. Ecco il quadro completo delle gare: