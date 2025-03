Undicesima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 marzo 2025, 20:13

Non c'è solo la Lucchese in una situazione societaria disastrosa: anche in casa Messina, come riporta Strettoweb.com, con la squadra senza stipendi, un gruppo di tifosi ha avviato una raccolta fondi per consentire ai giocatori di andare a Cava de' Tirreni, pagando viaggio e albergo.

martedì, 4 marzo 2025, 17:43

Pescara-Lucchese, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Gabriele Restaldo della sezione AIA di Ivrea. Restaldo sarà coadiuvato da Daniel Cadirola di Milano e da Giovanni Francesco Massari di Molfetta. Quarto uomo, Gianpasquale Tedesco di Battipaglia. Restaldo ha diretto due volte i rossoneri che hanno colto una vittoria e un pari.

lunedì, 3 marzo 2025, 22:24

Il posticipo valido per la decima di ritorno del girone B tra Perugia e Ascoli è terminato sul punteggio di 2-1 per gli umbri: con questo risultato, la Lucchese, anche senza la penalizzazione, torna nella zona play out

lunedì, 3 marzo 2025, 16:17

Alberto Ruvo è il nuovo allenatore del Sestri Levante: lo annuncia lo stesso club ligure per il quale il tecnico aveva già lavorato in passato.