Gucher nella Top11 di Tuttoc.com

giovedì, 17 aprile 2025, 08:23

Il rossonero Robert Guche è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Padronanza assoluta del ruolo, come se giocasse lì da una vita: sfrutta il bagaglio di esperienza per dominare in ogni situazione".