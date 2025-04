La Figc prova solo ora a rendere più' difficile l'acquisto per le societa' di Serie C

mercoledì, 30 aprile 2025, 17:21

La FIGC rende noto che, nel Consiglio Federale di oggi, ha "approvato le modifiche al macrotema dei controlli economici infrannuali (Titolo VI NOIF, in

particolare riguardo ai valori degli indicatori di controllo fino al 2029/30); agli adempimenti richiesti in caso di acquisizioni di partecipazioni societarie di maggioranza, anche relativa, di club di Lega Pro (art. 20 bis, comma 6 NOIF), in base al quale, gli acquirenti devono prestare idonee garanzie non solo a copertura del debito pregresso, come previsto fino ad oggi, ma anche di quello che maturerà fino al termine della stagione in corso; l'adeguamento dei modelli delle garanzie previste dalle Licenze Nazionali 2025-26 per le società di Serie B e Lega Pro".