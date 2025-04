L'ex Di Vito a Tuttoc.com: "Quello che sta succedendo è una presa in giro"

giovedì, 3 aprile 2025, 18:58

L'ex rossonero Marco Di Vito, uno dei protagonisti della salvezza sul campo conclusasi con lo spareggio di Bisceglie nel 2019, è stato intervistato dai colleghi di Tuttoc.com proprio sull'attuale, e per molti aspetti, analogo momento della Lucchese: "Più che una situazione surreale, direi che quello che sta succedendo a Lucca è una continua presa in giro, tanti finti cambi di proprietà in cosi poco tempo mi fanno pensare al gioco delle tre carte. È colpa anche di chi permette questi scempi. I giocatori hanno giustamente deciso di utilizzare l’unica carta e tutela a loro disposizione, annunciare uno stato di agitazione non farà sì che ci sarà uno sciopero al 100%, ma è un ultimo tentativo da parte loro di ricevere rispetto e risposte. Detto ciò mi auguro che con il tempo, come successe a noi, chi ha pianificato tutto ciò paghi".