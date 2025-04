Lucca United, lunedi' nuova raccolta fondi per la Lucchese

mercoledì, 30 aprile 2025, 17:36

Lunedi' 5 maggio dalle ore 19 alle 22 presso il MUSEO ROSSONERO, verranno raccolte donazioni liberali di chi vorrà spontaneamente sostenere l'attività sportiva della squadra rossonera, al fine di consentire il regolare svolgimento delle due partite di "play out" con la squadra del Sestri Levante, sabato 10/05 in trasferta a Sestri Levante e sabato 17/05 al Porta Elisa. L'importo che verrà raccolto verrà direttamente utilizzato per sostenere alcune delle spese indispensabili per lo svolgimento delle partite.