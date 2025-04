Lucchese-Vis Pesaro, biglietti in vendita

venerdì, 11 aprile 2025, 12:56

Lucchese-Vis Pesaro, ecco gli orari della biglietteria I biglietti per la gara di campionato contro la Vis Pesaro, in programma domenica prossima con fischio di inizio alle 15 sono in vendita da oggi. Ecco gli orari del botteghino del Porta Elisa: - venerdì ore 16-19; - sabato ore 16-19; - domenica ore 10-15.