Lutto nello sport lucchese: scomparso l'imprenditore Augusto Romei

martedì, 29 aprile 2025, 16:10

Da anni residente a Bangkok in Thailandia, sede della propria azienda, l'imprenditore lucchese Augusto Romei non ha mai perso le proprie radici rimanendo estremamente legato alle vicende sportive del territorio e a quelle della Pantera di cui era un sostenitore. La nostra redazione si unisce al cordoglio della famiglia per la grave perdita.