Mister Baldini: "La Lucchese e Gorgone sono degli eroi"

sabato, 19 aprile 2025, 21:17

Ancora belle parole da parte del tecnico del Pescara Silvio Baldini nei confronti della Lucchese e del suo tecnico. In una intervista a rete8.it, ha dichiarato: "In C ci sono squadre in difficoltà. Per me la Lucchese e Gorgone sono degli eroi. Il mister mi disse dopo la sconfitta con noi 4-1 :”Con l’Entella vinciamo”. Per me Gorgone per quello che sta facendo è allo stesso livello di Gallo dell’Entella. Gli auguro una grande carriera, se lo merita".