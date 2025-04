Mister Menichini: "Abbiamo fatto un bel percorso, ora proviamo a centrare i playoff, ma i conti li faremo alla fine"

sabato, 5 aprile 2025, 19:41

Leonardo Menichini, allenatore del Pontedera, commenta così il match contro i rossoneri che vale la salvezza, non così scontata a inizio stagione: "Abbiamo fatto un bel percorso, penso che abbiamo giocato un buon calcio, non era facile entrare nella testa dei giocatori, non dimentico che all'andata con la Lucchese c'era stata una piccola contestazione, ma in quel momento c'erano delle difficoltà: obiettivo importantissimo, quello raggiunto, non è scontato per il Pontedera rimanere in C. Devo ringraziare i giocatori, tifosi, lo staff, il direttore e la società e Oltrera dove mangiamo, non abbiamo mai drammatizzato e a volte questa compattezza produce i risultati. La partita di oggi non era facile, i ragazzi e l'allenatore della Lucchese sono partiti bene poi abbiamo fatto gol e dopo poco raddoppiato e poi la gara si è orientata, ma hanno dimostrato di voler onorare la maglia che indossan, gli auguro il meglio per il prosieguo. Ora proviamo a centrare i playoff, continuando a giocare partita per partita, poi i conti li faremo alla fine".