Penultima di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 17 aprile 2025, 08:23

Il rossonero Robert Guche è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Padronanza assoluta del ruolo, come se giocasse lì da una vita: sfrutta il bagaglio di esperienza per dominare in ogni situazione".

mercoledì, 16 aprile 2025, 09:04

La trasferta rossonera di Arezzo sarà realizzata, in mezzo ancora a mille difficoltà economiche, anche grazie a un imprenditore aretino, Massimo Anselmi che si accollerà una parte delle spese di soggiorno, come riporta Amarantomagazine.it. Anselmi fu protagonista del salvataggio dell'Arezzo nel 2018 con Orgoglio Amaranto, ed è un grande amico...

mercoledì, 16 aprile 2025, 09:01

Arezzo-Lucchese, in programma lunedì prossimo, sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione AIA di Rimini. Zanotti sarà coadiuvato da Ayoub El Filali di Alessandria e da Umberto Galasso di Torino. Quarto uomo, Davide Ammannati di Firenze.

martedì, 15 aprile 2025, 15:47

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Robert Gucher che era stato ammonito domenica scorsa ed era in diffida.