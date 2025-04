Rossoneri verso la ripresa degli allenamenti

Altre notizie brevi

martedì, 29 aprile 2025, 16:10

Da anni residente a Bangkok in Thailandia, sede della propria azienda, l'imprenditore lucchese Augusto Romei non ha mai perso le proprie radici rimanendo estremamente legato alle vicende sportive del territorio e a quelle della Pantera di cui era un sostenitore.

domenica, 27 aprile 2025, 19:42

Nella penultima di campionato, le principali formazioni giovanili professionistiche rossonere ottengono un pari, una sconfitta e una vittoria. Gli Under 17 Nazionali fanno 1-1 a Chiavari contro l'Entella e restano a centroclassifica. Secca sconfitta casalinga per gli Under 16 che perdono 3-0 con il Legnago e restano ultimi.

domenica, 27 aprile 2025, 18:30

Sono terminate tutte le gare valide per l'ultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati che hanno decretato ai playoff .

venerdì, 25 aprile 2025, 13:47

Ultima di campionato che nel girone dei rossoneri si giocherà in contemporanea alle 16,30 di domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma.