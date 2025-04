Sedicesima di ritorno, i risultati del sabato: vince il Milan B

Altre notizie brevi

sabato, 5 aprile 2025, 19:41

Leonardo Menichini, allenatore del Pontedera, commenta così il match contro i rossoneri che vale la salvezza, non così scontata a inizio stagione: "Abbiamo fatto un bel percorso, penso che abbiamo giocato un buon calcio, non era facile entrare nella testa dei giocatori, non dimentico che all'andata con la Lucchese c'era...

venerdì, 4 aprile 2025, 23:12

Si sono concluse le due gare del venerdì valide per la sedicesima di ritorno nel girone B. Ecco i risultati:

giovedì, 3 aprile 2025, 18:58

L'ex rossonero Marco Di Vito, uno dei protagonisti della salvezza sul campo conclusasi con lo spareggio di Bisceglie nel 2019, è stato intervistato dai colleghi di Tuttoc.com proprio sull'attuale, e per molti aspetti, analogo momento della Lucchese: "Più che una situazione surreale, direi che quello che sta succedendo a Lucca...

giovedì, 3 aprile 2025, 13:38

Il reclamo presentato alla seconda sezione della Corte Sportiva d'Appello contro l'inibizione del diesse rossonero Claudio Ferrarese sino a tutto il 20 maggio in relazione alla gara contro il Campobasso è stato respinto. Il Giudice Sportivo lo aveva così motivato "per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto condotta...