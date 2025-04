Sedicesima di ritorno, i risultati della domenica: allunga l'Entella

Altre notizie brevi

domenica, 6 aprile 2025, 16:51

Due vittorie e una sconfitta: ecco il bilancio domenicale delle squadre giovanili professionistiche rossonere. Perdono 2-1 a Pontedera gli Under 17 Nazionali che restano comunque a centro classifica. Bellissima vittoria invece degli Under 16 che regolano per 4-1 il Caldiero Terme: i rossoneri sono sempre ultimi, ma accorciano la classifica.

sabato, 5 aprile 2025, 19:41

Leonardo Menichini, allenatore del Pontedera, commenta così il match contro i rossoneri che vale la salvezza, non così scontata a inizio stagione: "Abbiamo fatto un bel percorso, penso che abbiamo giocato un buon calcio, non era facile entrare nella testa dei giocatori, non dimentico che all'andata con la Lucchese c'era...

sabato, 5 aprile 2025, 19:27

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la sedicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 4 aprile 2025, 23:12

Si sono concluse le due gare del venerdì valide per la sedicesima di ritorno nel girone B. Ecco i risultati: