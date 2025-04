Settore giovanile, arrivano due vittorie e una sconfitta

domenica, 6 aprile 2025, 16:51

Due vittorie e una sconfitta: ecco il bilancio domenicale delle squadre giovanili professionistiche rossonere. Perdono 2-1 a Pontedera gli Under 17 Nazionali che restano comunque a centro classifica. Bellissima vittoria invece degli Under 16 che regolano per 4-1 il Caldiero Terme: i rossoneri sono sempre ultimi, ma accorciano la classifica. Bel successo esterno anche degli Under 15 che battono a domicilio il Pontedera, restando ultimi ma ora a un solo punto dall'Entella.