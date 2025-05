Play off, ecco gli accoppiamenti della fase nazionale

Altre notizie brevi

giovedì, 8 maggio 2025, 08:30

Sestri Levante-Lucchese, primo spareggio salvezza in programma sabato prossimo, sarà diretto, anziché da Matteo Gualtieri della sezione di Asti, come annunciato in un primo momento da Luca De Angeli della sezione AIA di Milano. De Angeli sarà coadiuvato da Manuel Marchese di Pavia e da Stefania Genoveffa Signorelli di Paola.

mercoledì, 7 maggio 2025, 23:21

Nel secondo turno dei playoff riservato alle formazioni del girone B, hanno passato il turno Pescara e Vis Pesaro. Ecco i risultati, per domani è previsto il sorteggio con le altre formazioni degli altri gironi:

martedì, 6 maggio 2025, 17:14

Lutto nella famiglia rossonera: è morto Sauro Napoli, uno dei frequentatori del Muro del Pianto di fronte alla tribuna e infaticabile tifoso rossonero. I funerali si svolgeranno giovedì prossimo alle ore 11 nella chiesa di San Marco. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

lunedì, 5 maggio 2025, 12:55

Ultimato il primo turno, ecco il secondo turno dei play off che si disputerà mercoledì 7 maggio. Ecco gli accoppiamenti nel girone B (in gara secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà la squadra meglio piazzata che gioca in casa):