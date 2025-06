Playoff, la finale sarà Pescara-Ternana

mercoledì, 28 maggio 2025, 23:51

La finale playoff per l'accesso in serie B sarà targata girone B: saranno infatti due squadre del girone dei rossoneri a contendersi la promozione. Ecco i risultati con in neretto le formazioni che vanno in finale:

Ternana-Vicenza 3-1

Pescara-Audace Cerignola 1-1