Playoff, vanno avanti Vis Pesaro e Pescara

Altre notizie brevi

martedì, 6 maggio 2025, 17:14

Lutto nella famiglia rossonera: è morto Sauro Napoli, uno dei frequentatori del Muro del Pianto di fronte alla tribuna e infaticabile tifoso rossonero. I funerali si svolgeranno giovedì prossimo alle ore 11 nella chiesa di San Marco. Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.

lunedì, 5 maggio 2025, 12:55

Ultimato il primo turno, ecco il secondo turno dei play off che si disputerà mercoledì 7 maggio. Ecco gli accoppiamenti nel girone B (in gara secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà la squadra meglio piazzata che gioca in casa):

domenica, 4 maggio 2025, 23:13

Si sono concluse tutte le gare valide per il primo tur.pao, in gara secca, dei play off di serie C. Ecco chi è passato alla fase successiva nel girone dei rossoneri:

sabato, 3 maggio 2025, 20:56

Nella prima gara valida per l’assegnazione della Supercoppa di serie C, il Padova ha espugnato Avellino con il punteggio di 1-0. La prossima partita sarà Entella-Avellino.