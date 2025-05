Primo turno Play off: ecco chi passa del girone dei rossoneri

domenica, 4 maggio 2025, 23:13

Si sono concluse tutte le gare valide per il primo tur.pao, in gara secca, dei play off di serie C. Ecco chi è passato alla fase successiva nel girone dei rossoneri:

Arezzo-Gubbio 3-1

Pineto-Pianese 0-1

Vis Pesaro-Pontedera 1-1