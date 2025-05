Supercoppa di C, pari tra Entella e Avellino

Altre notizie brevi

sabato, 10 maggio 2025, 21:59

Mister Ruvo, tecnico dei liguri, è rammaricato per il 2-1 finale: "Abbiamo giocato contro una buonissima squadra ma abbiamo fatto una partita molto importante, il loro portiere ha fatto grandissime parate, noi dopo il 2-1 ci sentivamo deufradati e abbiamo provato a riprenderci il terzo gole e in una ripartenza...

sabato, 10 maggio 2025, 21:56

Si sono concluse tutte le gare valide per l'andata degli spareggi playout. Ecco i risultati:

giovedì, 8 maggio 2025, 13:33

Playoff di Serie C che entrano nel vivo con l'inizio della fase nazionale. In questa fase le qualificate dai gironi Atalanta U23, Giana Erminio, Vis Pesaro, Catania, Pescara e Crotone si uniranno a Rimini, vincitore della Coppa Italia Serie C, e le terze classificate FeralpiSalò, Torres e Monopoli.

giovedì, 8 maggio 2025, 08:30

Sestri Levante-Lucchese, primo spareggio salvezza in programma sabato prossimo, sarà diretto, anziché da Matteo Gualtieri della sezione di Asti, come annunciato in un primo momento da Luca De Angeli della sezione AIA di Milano. De Angeli sarà coadiuvato da Manuel Marchese di Pavia e da Stefania Genoveffa Signorelli di Paola.