Bcl, conferma anche per Simonetti

Altre notizie brevi

giovedì, 17 luglio 2025, 16:53

Silvio Baldini, ex tecnico tra gli altri di Carrarese e Pescara, è stato nominato dalla Figc commissario della Nazionale Under 21, sarà affiancato come vice da Andrea Barzagli. Baldini, dopo aver riportato in Serie B il Pescara, aveva rinunciato nelle scorse settimane a continuare l'avventura sulla panchina degli adriatici.

mercoledì, 16 luglio 2025, 16:13

Allestire un settore giovanile di altissimo livello è diventato ormai il vero – core business – della società: alcune scelte fatte nell'inserire allenatori di provate capacità ed esperienze nel comparto del minibasket e nelle prime categorie delle giovanili è già stato un segnale molto forte ed importante, ma con l'ingresso...

mercoledì, 16 luglio 2025, 07:49

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

venerdì, 11 luglio 2025, 12:41

La Spal, che nell'immediato si chiamerà Ars e Labor Ferrara, ripartirà nel campionato di Eccellenza grazie all'imprenditore argentino Juan Martin Molinari, già socio di minoranza del Perugia. Molinari è stato scelto dal Comune di Ferrara e dalla commissione istituita tra le cinque proposte arrivate nei giorni scorsi per far ripartire...