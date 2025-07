Bcl, ecco i giovani aggregati

giovedì, 31 luglio 2025, 08:28

L'ultimo round che va a completare l'assetto generale della prima squadra del Basketball Club Lucca, ha riguardato la scelta dei giovani prospetti da aggregare ai senior che compongono il roster base della squadra, a loro si aggiungono quattro giovani interessanti, provenienti tutti dal settore giovanile del BCL. Ci sarà Kevin Cirrone, classe 2007, già presente nella passata stagione come aggregato alla prima squadra e che oltre a partecipare agli allenamenti e accompagnare la squadra in panchina a seconda delle necessità, parteciperà al campionato 2025/26 anche con la Under 19 Gold e con la seconda divisione, questa sotto le insegne del BCL-LAB. Gli altri tre – moschettieri - sono Ettore Binelli, Luca Donati, e Giacomo Genovali Del Debbio, tutti giovanissimi, classe 2009 e provengono tutti quanti dalla Under 17 Ecc, e da quest'anno potranno oltre a continuare il percorso nel loro campionato, confrontarsi con i senior della B interregionale