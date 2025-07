Mister Gorgone: "Lasciati soli dalla Lega, forse sarebbe stato bene fermarsi"

martedì, 29 luglio 2025, 14:57

Giorgio Gorgone è tornato a parlare lungamente della sua esperienza in rossonero nel corso di una intervista rilasciata a A Tutta C, il format di TMW Radio dove ha ribadito che le istituzioni calcistiche hanno lasciato sola la Lucchese: "Ho parlato individualmente con tutti, alle volte ho anche interrotto gli allenamenti per capire a che punto si fosse. Poi ecco che vinciamo 4 a 1 con la Ternana, abbiamo fatto una partita strepitosa dal punto di vista strategico e di intensità, ma la settimana dopo ci siamo trovati a dover parlare in mezzo al campo per capire se giocare a Pontedera o meno. E al termine della rifinitura dissi ai ragazzi che avremmo preso tre gol, c'erano dei giocatori che non volevano non continuare, volevano dare un segnale perché, questo lo devo dire, c'è stata molta attenzione da parte della Lega per paura che la Lucchese si fermasse durante il campionato. Venivano, parlavano, raccontavano e poi una volta che hanno capito che abbiamo continuato...stop. Questo non mi è piaciuto per niente, forse alla fine sarebbe stato giusto fermarsi. Ma i ragazzi non volevano deludermi. Anche se non mi avrebbero deluso in nessun modo. Probabilmente, si poteva avere un po' più di attenzione e chiarezza su tante cose".