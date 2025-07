Serie D, dalla stagione 2026-2027 anche la vittoria nei playoff consentirà il passaggio di categoria

Altre notizie brevi

giovedì, 24 luglio 2025, 08:41

Una manifestazione legata al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

mercoledì, 23 luglio 2025, 14:58

Da due anni è uno dei capisaldi del Basketball Club Lucca, Carlo Trentin, il ragazzone classe 96 di Riva del Garda, sarà per il terzo anno un giocatore chiave del BCL Giocatore di alto livello, indispensabile per il BCL, Trentin è un gran lavoratore, massiccio, ma capace di repentine e...

lunedì, 21 luglio 2025, 08:34

Il Basketball club Lucca continua con le conferme di peso, calando un carico da 90, il lungo e possente Andrea Simonetti, sul parquet del Palasport di Lucca, anche per la stagione 2025/26: i tifosi e gli appassionati che seguono il BCL potranno esultare di nuovo ai canestri del n° 10.

giovedì, 17 luglio 2025, 16:53

Silvio Baldini, ex tecnico tra gli altri di Carrarese e Pescara, è stato nominato dalla Figc commissario della Nazionale Under 21, sarà affiancato come vice da Andrea Barzagli. Baldini, dopo aver riportato in Serie B il Pescara, aveva rinunciato nelle scorse settimane a continuare l'avventura sulla panchina degli adriatici.