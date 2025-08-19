Città di Capannori: "In bocca al lupo alla Lucchese perché torni dove merita"

giovedì, 21 agosto 2025, 17:05

Il Città di Capannori nella persona del presidente Alberto Bernicchi ci tiene a ringraziare la Lucchese per la straordinaria accoglienza di ieri pomeriggio in occasione dell’allenamento congiunto tra la prima squadra e quella rossonera. "Sono stati momenti davvero significativi – scrive Bernicchi – quelli trascorsi poche ore fa al Centro Sportivo Mucci-Giusfredi. Prima dell’inizio della gara la dirigenza biancorossa é stata invitata all’Hotel Santa Barbara, dove ha avuto il piacere di conoscere personalmente il patron della pantera Matteo Brunori ed il suo staff, con cui sono stati toccati tanti aspetti e tematiche di vario genere. Proprio per queste ragioni, ritenendole inaccettabili e lesive della nostra immagine, prendiamo le totali distanze dalle voci circolate su alcuni canali social locali in cui si parla di offese da parte di alcuni supporters del Capannori nei confronti della squadra della nostra Cittá. Queste cose non ci appartengono, non ci sono mai appartenute e mai ci apparteranno. Al contrario, facciamo il nostro più grande in bocca al lupo perché la Lucchese torni presto dove merita. Nel frattempo ci teniamo stretti una storica pagina di sport per una realtà giovane ed ambiziosa come la nostra".