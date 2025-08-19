Città di Capannori: "In bocca al lupo alla Lucchese perché torni dove merita"

giovedì, 21 agosto 2025, 17:05
Il Città di Capannori nella persona del presidente Alberto Bernicchi ci tiene a ringraziare la Lucchese per la straordinaria accoglienza di ieri pomeriggio in occasione dell’allenamento congiunto tra la prima squadra e quella rossonera. "Sono stati momenti davvero significativi – scrive Bernicchi – quelli trascorsi poche ore fa al Centro Sportivo Mucci-Giusfredi. Prima dell’inizio della gara la dirigenza biancorossa é stata invitata all’Hotel Santa Barbara, dove ha avuto il piacere di conoscere personalmente il patron della pantera Matteo Brunori ed il suo staff, con cui sono stati toccati tanti aspetti e tematiche di vario genere. Proprio per queste ragioni, ritenendole inaccettabili e lesive della nostra immagine, prendiamo le totali distanze dalle voci circolate su alcuni canali social locali in cui si parla di offese da parte di alcuni supporters del Capannori nei confronti della squadra della nostra Cittá. Queste cose non ci appartengono, non ci sono mai appartenute e mai ci apparteranno. Al contrario, facciamo il nostro più grande in bocca al lupo perché la Lucchese torni presto dove merita. Nel frattempo ci teniamo stretti una storica pagina di sport per una realtà giovane ed ambiziosa come la nostra".
sabato, 23 agosto 2025, 19:15
Il tecnico dei lanieri Venturi alla fine della gara con la Lucchese è soddisfatto: "Risultato ultima cosa che ci interessava, ho visto tante cose positive e alcune meno, ma è normale in questa fase, ma direi squadra sempre compatta, i pericoli subiti solo per errori nostri.
giovedì, 21 agosto 2025, 15:24
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Toscano ha definito gli orari delle gare dei campionati di Eccellenza per la prossima stagione, precisando che le partite di Coppa Italia si disputeranno, salvo diverso accordo, alle ore 15.
giovedì, 21 agosto 2025, 12:47
L'ex difensore rossonero Andrea Gemignani ha rinunciato all'offerta del Rimini dopo aver volto alcuni allenamenti con il club romagnolo che attraversa un momento a dir poco delicato ed è al centro di molte polemiche.
martedì, 19 agosto 2025, 18:45
Nell'esordio di Coppa Italia contro la Larcianese, in programma per domenica 31 agosto, la Lucchese sarà di scena sul terreno di Monsummano Terme.Contro il Città di Capannori (domani ore 17) sarà invece amichevole ufficiale (con terna AIA) al pari di quella con il Prato di sabato prossimo