Mister Venturi: "Ho visto buone cose"

sabato, 23 agosto 2025, 19:15

Il tecnico dei lanieri Venturi alla fine della gara con la Lucchese è soddisfatto: "Risultato ultima cosa che ci interessava, ho visto tante cose positive e alcune meno, ma è normale in questa fase, ma direi squadra sempre compatta, i pericoli subiti solo per errori nostri. Nel primo tempo la Lucchese ha avuto maggiore intensità, nella ripresa abbiamo giocato e l'errore sul golo loro ci può stare.Mancano ancora alcuni giocatori, ora dobbiamo usare la Coppa Italia in preparazione del campionato".