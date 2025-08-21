Trofeo Podistico Lucchese, le prossime date

Altre notizie brevi

lunedì, 25 agosto 2025, 16:46

La Lucchese informa che da domani, martedì 26 agosto, la squadra tornerà ad allenarsi in vista del primo impegno della nuova stagione sportiva in Coppa Italia Eccellenza contro la Larcianese. Gli allenamenti si terranno a partire dalle ore 14:30 presso il campo in sintetico di Badia a Pozzeveri (Altopascio).

sabato, 23 agosto 2025, 19:15

Il tecnico dei lanieri Venturi alla fine della gara con la Lucchese è soddisfatto: "Risultato ultima cosa che ci interessava, ho visto tante cose positive e alcune meno, ma è normale in questa fase, ma direi squadra sempre compatta, i pericoli subiti solo per errori nostri.

giovedì, 21 agosto 2025, 17:05

Il Città di Capannori nella persona del presidente Alberto Bernicchi ci tiene a ringraziare la Lucchese per la straordinaria accoglienza di ieri pomeriggio in occasione dell’allenamento congiunto tra la prima squadra e quella rossonera. "Sono stati momenti davvero significativi – scrive Bernicchi – quelli trascorsi poche ore fa al Centro...

giovedì, 21 agosto 2025, 15:24

Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Toscano ha definito gli orari delle gare dei campionati di Eccellenza per la prossima stagione, precisando che le partite di Coppa Italia si disputeranno, salvo diverso accordo, alle ore 15.