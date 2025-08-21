Trofeo Podistico Lucchese, le prossime date

mercoledì, 27 agosto 2025, 14:37
Due nuove manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. L'iscrizione è direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati dopo 1/1/2014) ed è previsto un premio di partecipazione oltre ai servizi di ristoro!
Sabato 30 agosto a Ponte Buggianese dove il G.P. Ponte Buggianese organizzerà la 46ª "Marcia del Padule di Fucecchio - Memorial Tullio Cardelli". Partenza dalle ore 17:30 in Via della Libertà, percorsi di 3 - 6 - 10 km. Domenica 31 agosto a S. Rocco in Turrite per la 22ª "Marcia in Val di Turrite", organizzata dalla AICS Val di Turrite. Partenza dal campo sportivo, percorsi di 4 - 10 - 20 km. Tutte le informazioni potete consultare il sito luccapodismo.it oppure contattare il 3483863615 ed essere aggiunti al gruppo WhatsApp dedicato per essere così sempre aggiornati sulle prossime marce in programma.
lunedì, 25 agosto 2025, 16:46
La Lucchese informa che da domani, martedì 26 agosto, la squadra tornerà ad allenarsi in vista del primo impegno della nuova stagione sportiva in Coppa Italia Eccellenza contro la Larcianese. Gli allenamenti si terranno a partire dalle ore 14:30 presso il campo in sintetico di Badia a Pozzeveri (Altopascio).
sabato, 23 agosto 2025, 19:15
Il tecnico dei lanieri Venturi alla fine della gara con la Lucchese è soddisfatto: "Risultato ultima cosa che ci interessava, ho visto tante cose positive e alcune meno, ma è normale in questa fase, ma direi squadra sempre compatta, i pericoli subiti solo per errori nostri.
giovedì, 21 agosto 2025, 17:05
Il Città di Capannori nella persona del presidente Alberto Bernicchi ci tiene a ringraziare la Lucchese per la straordinaria accoglienza di ieri pomeriggio in occasione dell’allenamento congiunto tra la prima squadra e quella rossonera. "Sono stati momenti davvero significativi – scrive Bernicchi – quelli trascorsi poche ore fa al Centro...
giovedì, 21 agosto 2025, 15:24
Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Toscano ha definito gli orari delle gare dei campionati di Eccellenza per la prossima stagione, precisando che le partite di Coppa Italia si disputeranno, salvo diverso accordo, alle ore 15.