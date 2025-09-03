Bcl, due giovani convocati per il Torneo Patrona della Pallacanestro

martedì, 9 settembre 2025, 15:24

Non poteva certo mancare la presenza di due 2011 del Basketball Club Lucca per uno dei tornei più prestigiosi della Federazione Italiana Pallacanestro.Il 12, 13 e 14 settembre si giocherà il torneo organizzato per la Patrona della Pallacanestro italiana, la Madonna del Ponte di Porretta Terme.Gabriele Santucci e Samuele Betti sono tra i convocati e saranno infatti presenti agli allenamenti di rifinitura che si svolgeranno il 9 settembre dalle 11 alle 13 al Pala Francioli in Via Liguria a Colle Val D'Elsa per trasferirsi poi il 12 a Porretta Terme dove prenderà il via il Torneo. Betti e Santucci faranno parte del roster approntato per il torneo, dove sono presenti anche 3 ragazzi della Virtus Siena, 3 del Firenze Basket Acadeny, 2 della Invictus Livorno e 2 del Val D'Elsa basket.