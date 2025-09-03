Bcl, due giovani convocati per il Torneo Patrona della Pallacanestro

martedì, 9 settembre 2025, 15:24
Non poteva certo mancare la presenza di due 2011 del Basketball Club Lucca per uno dei tornei più prestigiosi della Federazione Italiana Pallacanestro.Il 12, 13 e 14 settembre si giocherà il torneo organizzato per la Patrona della Pallacanestro italiana, la Madonna del Ponte di Porretta Terme.Gabriele Santucci e Samuele Betti sono tra i convocati e saranno infatti presenti agli allenamenti di rifinitura che si svolgeranno il 9 settembre dalle 11 alle 13 al Pala Francioli in Via Liguria a Colle Val D'Elsa per trasferirsi poi il 12 a Porretta Terme dove prenderà il via il Torneo. Betti e Santucci faranno parte del roster approntato per il torneo, dove sono presenti anche 3 ragazzi della Virtus Siena, 3 del Firenze Basket Acadeny, 2 della Invictus Livorno e 2 del Val D'Elsa basket.
lunedì, 8 settembre 2025, 09:27
E' il 14 settembre, domenica prossima, la data in cui scatterà il campionato di Eccellenza a cui è iscritta la Lucchese. Ecco tutte le gare in programma che si disputeranno alle ore 15.
domenica, 7 settembre 2025, 18:38
La Cerretese, prima avversaria dei rossoneri in campionato domenica prossima al Porta Elisa, ha superato il turno di Coppa Italia. Dopo aver vinto per 1-0 la gara di andata contro lo Zenith Prato, i verdi si sono ripetuti anche fuori casa dove hanno vinto per 2-0.
giovedì, 4 settembre 2025, 08:50
L'ex rossonero Marcos Espeche ha firmato un contratto che lo lega all'Atletico Lucca, formazione che milita in Prima Categoria. Espeche nelle scorse settimane era stato accostato alla Lucchese, ma, alla fine, la trattativa non è andata in porto.
mercoledì, 3 settembre 2025, 18:27
Nuova sessione di allenamenti, quella odierna, per i rossoneri che dopo l'attivazione muscolare e lavoro in palestra hanno svolto una partitella sull'intensità cronometrata e poi un lavoro con la palla a gruppo attacco/difesa.