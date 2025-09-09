Figc, riunione delle società di Lucca

giovedì, 11 settembre 2025, 11:33
La Delegazione Provinciale della Figc, nell'ottica del dialogo e della collaborazione con le Società che da sempre contraddistingue l'attività di questa Delegazione, ha stabilito di organizzare, prima dell'inizio dei campionati, una serie di riunioni con le Società.
RIUNIONE SOCIETA' DI LUCCA
CAMPIONATO E COPPA TERZA CATEGORIA
SALA FREZZA DI SPORT E SALUTE
(EX CONI, 2° PIANO, VIA LUIGI EINAUDI, 150 – LUCCA)
VENERDI' 12 SETTEMBRE ORE 18.00
RELATORI:
CONSIGLIERE REGIONALE GIORGIO MERLINI
DELEGATO PROVINCIALE EUGENIO DINELLI
INTERVERRANNO:
PRESIDENTE AIA LUCCA ANTONIO RUFFO
PRESIDENTE AIA VIAREGGIO DAVIDE BONFIGLIO
RIUNIONE SOCIETA' DI LUCCA
CAMPIONATI U19-U17-U16-U15-U14
SALA FREZZA DI SPORT E SALUTE
(EX CONI, 2° PIANO, VIA LUIGI EINAUDI, 150 – LUCCA)
GIOVEDI' 18 SETTEMBRE ORE 18.00
RELATORI:
CONSIGLIERE REGIONALE GIORGIO MERLINI
DELEGATO PROVINCIALE EUGENIO DINELLI
INTERVERRANNO:
PRESIDENTE AIA LUCCA ANTONIO RUFFO
PRESIDENTE AIA VIAREGGIO DAVIDE BONFIGLIO
RIUNIONE SOCIETA' DI LUCCA
TORNEI ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI
SALA FREZZA DI SPORT E SALUTE
(EX CONI, 2° PIANO, VIA LUIGI EINAUDI, 150 – LUCCA)
MARTEDI' 16 SETTEMBRE ORE 18.00
RELATORI:
CONSIGLIERE REGIONALE GIORGIO MERLINI
DELEGATO PROVINCIALE EUGENIO DINELLI
COORDINATORE REGIONALE SGS ENRICO GABBRIELLI
DELEGATO REGIONALE SGS VINICIO PAPINI
Vista l'importanza degli argomenti trattati si invitano il Dirigente Responsabile dell'Attività di Base e il Segretario delle Società ad essere presenti.
venerdì, 12 settembre 2025, 10:18
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati...
venerdì, 12 settembre 2025, 08:37
Lucchese-Cerretese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Niccolò Rinaldi della sezione AIA di Empoli. Rinaldi sarà coadiuvato dda Fabio Marino di Pisa e da Kristian Rama di Livorno.
venerdì, 12 settembre 2025, 08:26
Sono in vendita i biglietti per Lucchese–Real Cerretese, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Porta Elisa. Sono acquistabili presso:
martedì, 9 settembre 2025, 15:24
Non poteva certo mancare la presenza di due 2011 del Basketball Club Lucca per uno dei tornei più prestigiosi della Federazione Italiana Pallacanestro.Il 12, 13 e 14 settembre si giocherà il torneo organizzato per la Patrona della Pallacanestro italiana, la Madonna del Ponte di Porretta Terme.Gabriele Santucci e Samuele Betti...