Figc, riunione delle società di Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 12 settembre 2025, 10:18

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati...

venerdì, 12 settembre 2025, 08:37

Lucchese-Cerretese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Niccolò Rinaldi della sezione AIA di Empoli. Rinaldi sarà coadiuvato dda Fabio Marino di Pisa e da Kristian Rama di Livorno.

venerdì, 12 settembre 2025, 08:26

Sono in vendita i biglietti per Lucchese–Real Cerretese, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Porta Elisa. Sono acquistabili presso:

martedì, 9 settembre 2025, 15:24

Non poteva certo mancare la presenza di due 2011 del Basketball Club Lucca per uno dei tornei più prestigiosi della Federazione Italiana Pallacanestro.Il 12, 13 e 14 settembre si giocherà il torneo organizzato per la Patrona della Pallacanestro italiana, la Madonna del Ponte di Porretta Terme.Gabriele Santucci e Samuele Betti...