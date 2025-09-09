Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

Figc, riunione delle società di Lucca

giovedì, 11 settembre 2025, 11:33

La Delegazione Provinciale della Figc, nell'ottica del dialogo e della collaborazione con le Società che da sempre contraddistingue l'attività di questa Delegazione, ha stabilito di organizzare, prima dell'inizio dei campionati, una serie di riunioni con le Società.

RIUNIONE SOCIETA' DI LUCCA

CAMPIONATO E COPPA TERZA CATEGORIA

SALA FREZZA DI SPORT E SALUTE

(EX CONI, 2° PIANO, VIA LUIGI EINAUDI, 150 – LUCCA)

VENERDI' 12 SETTEMBRE ORE 18.00

RELATORI:

CONSIGLIERE REGIONALE GIORGIO MERLINI

DELEGATO PROVINCIALE EUGENIO DINELLI

INTERVERRANNO:

 PRESIDENTE AIA LUCCA ANTONIO RUFFO

PRESIDENTE AIA VIAREGGIO DAVIDE BONFIGLIO

 

RIUNIONE SOCIETA' DI LUCCA

CAMPIONATI U19-U17-U16-U15-U14

SALA FREZZA DI SPORT E SALUTE

(EX CONI, 2° PIANO, VIA LUIGI EINAUDI, 150 – LUCCA)

GIOVEDI' 18 SETTEMBRE ORE 18.00

RELATORI: 

CONSIGLIERE REGIONALE GIORGIO MERLINI

DELEGATO PROVINCIALE EUGENIO DINELLI

INTERVERRANNO:

PRESIDENTE AIA LUCCA ANTONIO RUFFO

PRESIDENTE AIA VIAREGGIO DAVIDE BONFIGLIO

 

RIUNIONE SOCIETA' DI LUCCA

TORNEI ESORDIENTI-PULCINI-PRIMI CALCI

SALA FREZZA DI SPORT E SALUTE

(EX CONI, 2° PIANO, VIA LUIGI EINAUDI, 150 – LUCCA)

MARTEDI' 16 SETTEMBRE ORE 18.00

 

RELATORI: 

CONSIGLIERE REGIONALE GIORGIO MERLINI

DELEGATO PROVINCIALE EUGENIO DINELLI

COORDINATORE REGIONALE SGS ENRICO GABBRIELLI

DELEGATO REGIONALE SGS VINICIO PAPINI

 

Vista l'importanza degli argomenti trattati si invitano il Dirigente Responsabile dell'Attività di Base e il Segretario delle Società ad essere presenti.

 

 

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

venerdì, 12 settembre 2025, 10:18

Trofeo Podistico Lucchese, due manifestazioni nel fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati...

venerdì, 12 settembre 2025, 08:37

Lucchese-Cerretese, arbitra Rinaldi di Empoli

Lucchese-Cerretese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Niccolò Rinaldi della sezione AIA di Empoli. Rinaldi sarà coadiuvato dda Fabio Marino di Pisa e da Kristian Rama di Livorno.

ESSECIstampa

venerdì, 12 settembre 2025, 08:26

Lucchese-Cerretese, biglietti in vendita

Sono in vendita i biglietti per Lucchese–Real Cerretese, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Porta Elisa. Sono acquistabili presso:

martedì, 9 settembre 2025, 15:24

Bcl, due giovani convocati per il Torneo Patrona della Pallacanestro

Non poteva certo mancare la presenza di due 2011 del Basketball Club Lucca per uno dei tornei più prestigiosi della Federazione Italiana Pallacanestro.Il 12, 13 e 14 settembre si giocherà il torneo organizzato per la Patrona della Pallacanestro italiana, la Madonna del Ponte di Porretta Terme.Gabriele Santucci e Samuele Betti...

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company