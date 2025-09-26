Gassani: "Abbiamo fatto una grande partita in una bella cornice di pubblico"

domenica, 28 settembre 2025, 17:20

La Pro Livorno lotta ma alla fine esce sconfitta dalla sfida al Porta Elisa contro la Lucchese. Nel post partita, il tecnico Matteo Gassani ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori: "Abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati bravi nel togliere le linee del passaggio e a mettere pressione ai rossoneri. Le grandi squadre però nei momenti di difficoltà trovano sempre il colpo, come accaduto oggi alla Lucchese con un grande cross di Caggianese e Bartolotta bravo ad incrociare. Giocare in una cornice di pubblico è stato stimolante. I problemi difensivi avute nelle ultime settimane? Siamo andati a pescare diversi giocatori che nella scorsa stagione avevano avuto diversi problemi fisici e che avevano bisogno di rilanciarsi. È la prima domenica che giochiamo con la difesa a quattro. La nostra è stata una prova di solidità".