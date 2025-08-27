Banca di Pescia

fb gl

panda estivo 2025

I rossoneri continuano la marcia di avvicinamento al campionato

mercoledì, 3 settembre 2025, 18:27

Nuova sessione di allenamenti, quella odierna, per i rossoneri che dopo l'attivazione muscolare e lavoro in palestra hanno svolto una partitella sull'intensità cronometrata e poi un lavoro con la palla a gruppo attacco/difesa.

caffè bonito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company

fb gl

panda estivo 2025

Altre notizie brevi

giovedì, 4 settembre 2025, 08:50

L'ex rossonero Espeche firma per l'Atletico Lucca

L'ex rossonero Marcos Espeche ha firmato un contratto che lo lega all'Atletico Lucca, formazione che milita in Prima Categoria. Espeche nelle scorse settimane era stato accostato alla Lucchese, ma, alla fine, la trattativa non è andata in porto.

mercoledì, 3 settembre 2025, 08:51

Trofeo Podistico Lucchese, tre nuovi appuntamenti

Tre manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati...

ESSECIstampa

sabato, 30 agosto 2025, 16:37

Larcianese-Lucchese, diretta su ReteMia

Larcianese-Lucchese, match di esordio in Coppa Italia dei rossoneri in programma alle ore 17 di domenica, sarà trasmessa in diretta da ReteMia sul proprio profilo Facebook e sulla app dell'emittente televisiva lucchese. La telecronaca sarà curata da Gianluca Andreuccetti.

mercoledì, 27 agosto 2025, 14:37

Trofeo Podistico Lucchese, le prossime date

Due nuove manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. L'iscrizione è direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...

Ricerca nel sito

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

checchi calcio

MAV

panda home

Banca di Pescia

ST Company