La Lucchese si unisce al dolore per la scomparsa di Iacopo Parenti

domenica, 28 settembre 2025, 14:08

La Lucchese Calcio si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la scomparsa di Iacopo Parenti, grande tifoso rossonero venuto a mancare prematuramente all'età di 45 anni nei giorni scorsi. "Alla moglie, alle due figlie e a tutti i suoi cari – si legge nella nota – vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la società, della squadra e dello staff tecnico.In occasione della partita odierna, la Lucchese renderà omaggio alla memoria di Iacopo con la consegna di un mazzo di fiori sotto la Curva Ovest, in segno di affetto e vicinanza alla sua famiglia".