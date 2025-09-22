La Lucchese si unisce al dolore per la scomparsa di Iacopo Parenti

domenica, 28 settembre 2025, 14:08
La Lucchese Calcio si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la scomparsa di Iacopo Parenti, grande tifoso rossonero venuto a mancare prematuramente all'età di 45 anni nei giorni scorsi. "Alla moglie, alle due figlie e a tutti i suoi cari – si legge nella nota – vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la società, della squadra e dello staff tecnico.In occasione della partita odierna, la Lucchese renderà omaggio alla memoria di Iacopo con la consegna di un mazzo di fiori sotto la Curva Ovest, in segno di affetto e vicinanza alla sua famiglia".
venerdì, 26 settembre 2025, 08:32
Lucchese-Pro Livorno, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Manuel Maiellaro della sezione AIA di Parma. Maiellaro sarà coadiuvato da Alessandro La Veneziana di Viareggio e da Marco Argiolas di Pisa.
venerdì, 26 settembre 2025, 08:31
Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: ricordiamo che nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€...
martedì, 23 settembre 2025, 18:37
Terza di campionato che nel girone dei rossoneri si disputerà domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma:
lunedì, 22 settembre 2025, 18:40
Lucchese-Perignano, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza Toscana, si disputerà mercoledì 1 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 18:00, presso lo Stadio Porta Elisa. Ulteriori informazioni relative alla biglietteria saranno rese note nei prossimi giorni.