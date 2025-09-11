Banca di Pescia

L'ex rossonero Gasbarro approda all'Audace Cerignola

sabato, 13 settembre 2025, 08:53

Un altro rossonero della scorsa stagione ha finalmente trovato la squadra per la stagione in corso: si tratta del difensore Andrea Gasbarro, che ha firmato un contratto con l'Audace Cerignola in Serie C.

Altre notizie brevi

venerdì, 12 settembre 2025, 10:18

Trofeo Podistico Lucchese, due manifestazioni nel fine settimana

Due manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati...

venerdì, 12 settembre 2025, 08:37

Lucchese-Cerretese, arbitra Rinaldi di Empoli

Lucchese-Cerretese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Niccolò Rinaldi della sezione AIA di Empoli. Rinaldi sarà coadiuvato dda Fabio Marino di Pisa e da Kristian Rama di Livorno.

venerdì, 12 settembre 2025, 08:26

Lucchese-Cerretese, biglietti in vendita

Sono in vendita i biglietti per Lucchese–Real Cerretese, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00 presso il Porta Elisa. Sono acquistabili presso:

giovedì, 11 settembre 2025, 11:33

Figc, riunione delle società di Lucca

La Delegazione Provinciale della Figc, nell'ottica del dialogo e della collaborazione con le Società che da sempre contraddistingue l'attività di questa Delegazione, ha stabilito di organizzare, prima dell'inizio dei campionati, una serie di riunioni con le Società.

