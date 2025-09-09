Lucchese-Cerretese, arbitra Rinaldi di Empoli

venerdì, 12 settembre 2025, 08:37

Lucchese-Cerretese, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Niccolò Rinaldi della sezione AIA di Empoli. Rinaldi sarà coadiuvato dda Fabio Marino di Pisa e da Kristian Rama di Livorno.