Lucchese-San Giuliano, arbitra Calise di Piombino

lunedì, 15 settembre 2025, 09:00

La gara di Coppa Italia tra Lucchese e San Giuliano in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Lorenzo Calise della sezione AIA di Piombino. Calise sarà coadiuvato da Domenico De Stefano e da Michele Napolano di Empoli.