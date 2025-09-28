Mercato, arriva l'attaccante 2007 Ragghianti

martedì, 30 settembre 2025, 16:18

La Lucchese annuncia l'arrivo di Martino Ragghianti, attaccante classe 2007 nato a Barga. Ragghianti ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Atletico Lucca, per poi vestire le maglie di Empoli e Fiorentina. Successivamente ha indossato per la prima volta il rossonero, militando in Under 17 e nella Primavera della Lucchese. Ha iniziato questa stagione al GhiviBorgo, con cui ha debuttato in prima squadra, collezionando 4 presenze in Serie D e una in Coppa Italia. Il calciatore è già a disposizione nella rosa di mister Pirozzi.