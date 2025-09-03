Prima di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

domenica, 7 settembre 2025, 18:38

La Cerretese, prima avversaria dei rossoneri in campionato domenica prossima al Porta Elisa, ha superato il turno di Coppa Italia. Dopo aver vinto per 1-0 la gara di andata contro lo Zenith Prato, i verdi si sono ripetuti anche fuori casa dove hanno vinto per 2-0.

giovedì, 4 settembre 2025, 08:50

L'ex rossonero Marcos Espeche ha firmato un contratto che lo lega all'Atletico Lucca, formazione che milita in Prima Categoria. Espeche nelle scorse settimane era stato accostato alla Lucchese, ma, alla fine, la trattativa non è andata in porto.

mercoledì, 3 settembre 2025, 18:27

Nuova sessione di allenamenti, quella odierna, per i rossoneri che dopo l'attivazione muscolare e lavoro in palestra hanno svolto una partitella sull'intensità cronometrata e poi un lavoro con la palla a gruppo attacco/difesa.

mercoledì, 3 settembre 2025, 08:51

Tre manifestazioni legate al Trofeo Podistico Lucchese in programma questa settimana: nel corso dell'anno sono circa 70 le marce che compongono il calendario. Ci si iscrive direttamente in occasione della manifestazione con tariffe a prezzi più che popolari (3€ iscritti al Trofeo - 4€ non iscritti - 2€ bambini nati...